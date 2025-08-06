В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание провести встречу с Трампом

Россия заинтересована в проведении встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя планы по организации переговоров на высшем уровне.

Левитт заявила, что американский лидер открыт для переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

«Российская сторона выразила желание встретиться с президентом Трампом, и он открыт для встречи», – отметила пресс-секретарь.