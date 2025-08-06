В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание провести встречу с Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Россия заинтересована в проведении встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя планы по организации переговоров на высшем уровне.
Левитт заявила, что американский лидер открыт для переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.
«Российская сторона выразила желание встретиться с президентом Трампом, и он открыт для встречи», – отметила пресс-секретарь.
Напомним, ранее стало известно, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. После этого глава Белого дома планирует организовать трёхсторонние переговоры с участием российского лидера и главаря киевского режима. Переговоры пройдут без участия европейских стран.