Трамп рассказал Мерцу о поездке Уиткоффа в Россию
Bild: Трамп позвонил Мерцу и сообщил о прогрессе после встречи Путина и Уиткоффа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и поделился впечатлениями о встрече своего специального посланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bild.
По словам республиканца, встреча оказалась «продуктивнее, чем ожидалось». Однако, уточняет издание, остаётся неясным, на какие именно уступки готов пойти российский лидер в контексте урегулирования конфликта на Украине.
Ранее глава Белого дома назвал трёхчасовые переговоры Владимира Путина с Уиткоффом «чрезвычайно продуктивными». Он заявил, что сторонам удалось достигнуть «большого прогресса» в обсуждении вопросов. Американский лидер также отметил, что проинформировал европейских союзников о результатах встречи, и все согласны с необходимостью завершения конфликта.