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6 августа, 19:44

Трамп рассказал Мерцу о поездке Уиткоффа в Россию

Bild: Трамп позвонил Мерцу и сообщил о прогрессе после встречи Путина и Уиткоффа

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и поделился впечатлениями о встрече своего специального посланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bild.

По словам республиканца, встреча оказалась «продуктивнее, чем ожидалось». Однако, уточняет издание, остаётся неясным, на какие именно уступки готов пойти российский лидер в контексте урегулирования конфликта на Украине.

Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе
Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе

Ранее глава Белого дома назвал трёхчасовые переговоры Владимира Путина с Уиткоффом «чрезвычайно продуктивными». Он заявил, что сторонам удалось достигнуть «большого прогресса» в обсуждении вопросов. Американский лидер также отметил, что проинформировал европейских союзников о результатах встречи, и все согласны с необходимостью завершения конфликта.

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Юния Ларсон
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