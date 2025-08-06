Трамп рассказал Мерцу о поездке Уиткоффа в Россию

Президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и поделился впечатлениями о встрече своего специального посланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bild.

По словам республиканца, встреча оказалась «продуктивнее, чем ожидалось». Однако, уточняет издание, остаётся неясным, на какие именно уступки готов пойти российский лидер в контексте урегулирования конфликта на Украине.