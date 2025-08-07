Зеленский заявил, что пора положить конец войне

Владимир Зеленский заявил, что Украине не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. Об этом он сказал по итогам переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода от российской стороны. Время заканчивать войну», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас обсуждаются несколько форматов встреч ради достижения мира: один — трёхсторонний, два — двусторонние.