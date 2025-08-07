Приговор Гуцул
7 августа, 10:58

Зеленский заявил, что пора положить конец войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский заявил, что Украине не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. Об этом он сказал по итогам переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода от российской стороны. Время заканчивать войну», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас обсуждаются несколько форматов встреч ради достижения мира: один — трёхсторонний, два — двусторонние.

Дмитриев считает, что встреча Путина и Трампа может стать исторической
Такая риторика главы киевского режима звучит на фоне вчерашнего визита в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, а также сегодняшнего заявления Кремля о скором проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
