Зеленский заявил, что пора положить конец войне
Владимир Зеленский заявил, что Украине не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. Об этом он сказал по итогам переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
«Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода от российской стороны. Время заканчивать войну», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что сейчас обсуждаются несколько форматов встреч ради достижения мира: один — трёхсторонний, два — двусторонние.
Такая риторика главы киевского режима звучит на фоне вчерашнего визита в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, а также сегодняшнего заявления Кремля о скором проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.