8 августа, 12:25

Лукашенко и Путин обсудили по телефону встречу президента России с Уиткоффом

Обложка © Life.ru

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

По его данным, главы государств подробно обсудили предложения американской стороны по мирным переговорам. Путин проинформировал Лукашенко о деталях беседы в Кремле и достигнутых договорённостях с президентом США о проведении личной встречи. Сейчас определяется место её проведения.

Уиткофф побывал в Москве 6 августа, а на следующий день Кремле объявили, что Москва и Вашингтон достигли договорённости о проведении встречи лидеров в ближайшее время.

