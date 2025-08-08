Лукашенко и Путин обсудили по телефону встречу президента России с Уиткоффом

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

По его данным, главы государств подробно обсудили предложения американской стороны по мирным переговорам. Путин проинформировал Лукашенко о деталях беседы в Кремле и достигнутых договорённостях с президентом США о проведении личной встречи. Сейчас определяется место её проведения.