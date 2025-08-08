«Не хотят, вонючие»: Лукашенко высказался о манёврах Европы с украинским зерном
Европа не хочет пропускать украинское зерно через свои порты в Африку, поскольку опасается, что оно попадёт и на европейский рынок. Президент США Дональд Трамп при этом пытается прогнуть ЕС, чтобы союз всё-таки посодействовал, и это правильная политика, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.
Глава Республики Беларусь отметил, что зерно встало в портах Одессы, поскольку в море возле неё плавают мины.
«Трамп прав, что наклоняет Европу, он хочет зерно в Польше загрузить или в Германии в портах, потому что забетонировано в Одессе, плавают эти мины. Он хотел провести зерно через Польшу и загрузить в Гданьске или где там в порту. Пустили? Нет — боятся, что на европейский рынок попадает зерно», — объяснил Лукашенко в беседе с журналистом TIME.
В ответ на сложившуюся ситуацию Лукашенко предложил возложить на Минск функции контроля за экспортом. Он готов проследить, чтобы ни одно зёрнышко, предназначенное для Африки, не ушло в Европу.
«Не хотят, вонючие [европейцы]», — подчеркнул Лукашенко.
По словам политика, Трамп поступает правильно. Главное — чтобы это не было показным представлением.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вышла из «черноморской инициативы» в 2022 году, поскольку Запад забирал себе зерно, предназначавшееся для нуждающихся в нём африканских стран. По его словам, Европа от этого приобретала одностороннюю выгоду.