Европа не хочет пропускать украинское зерно через свои порты в Африку, поскольку опасается, что оно попадёт и на европейский рынок. Президент США Дональд Трамп при этом пытается прогнуть ЕС, чтобы союз всё-таки посодействовал, и это правильная политика, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава Республики Беларусь отметил, что зерно встало в портах Одессы, поскольку в море возле неё плавают мины.

«Трамп прав, что наклоняет Европу, он хочет зерно в Польше загрузить или в Германии в портах, потому что забетонировано в Одессе, плавают эти мины. Он хотел провести зерно через Польшу и загрузить в Гданьске или где там в порту. Пустили? Нет — боятся, что на европейский рынок попадает зерно», — объяснил Лукашенко в беседе с журналистом TIME.

В ответ на сложившуюся ситуацию Лукашенко предложил возложить на Минск функции контроля за экспортом. Он готов проследить, чтобы ни одно зёрнышко, предназначенное для Африки, не ушло в Европу.

«Не хотят, вонючие [европейцы]», — подчеркнул Лукашенко.

По словам политика, Трамп поступает правильно. Главное — чтобы это не было показным представлением.