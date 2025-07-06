Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 15:42

Путин высказался о создании в БРИКС зерновой биржи

Путин: В БРИКС запущены процессы создания биржи зерна, логистической платформы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В БРИКС запущены и активно реализуются стратегические проекты по формированию зерновой биржи, созданию долгосрочной логистической инфраструктуры и развитию спортивного партнёрства. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин на саммите БРИКС.

«Продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества», — поведал президент России в ходе своего выступления на пленарном заседании.

Путин отметил увеличение расчётов в нацвалютах между странами БРИКС
Путин отметил увеличение расчётов в нацвалютах между странами БРИКС

Напомним, что российский лидер принимает участие в пленарном заседании саммита БРИКС в формате видеоконференции. Само мероприятие проходит в Рио-де-Жанейро. Однако в Бразилии всё же есть представитель РФ — туда прибыл глава МИД Сергей Лавров. В ходе своей речи Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, в том числе он указал на рост числа единомышленников объединения.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar