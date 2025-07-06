Путин высказался о создании в БРИКС зерновой биржи
Путин: В БРИКС запущены процессы создания биржи зерна, логистической платформы
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В БРИКС запущены и активно реализуются стратегические проекты по формированию зерновой биржи, созданию долгосрочной логистической инфраструктуры и развитию спортивного партнёрства. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин на саммите БРИКС.
«Продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества», — поведал президент России в ходе своего выступления на пленарном заседании.
Напомним, что российский лидер принимает участие в пленарном заседании саммита БРИКС в формате видеоконференции. Само мероприятие проходит в Рио-де-Жанейро. Однако в Бразилии всё же есть представитель РФ — туда прибыл глава МИД Сергей Лавров. В ходе своей речи Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, в том числе он указал на рост числа единомышленников объединения.