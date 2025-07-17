На встрече в Кремле глава государства Владимир Путин и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев обсудили провал «черноморской инициативы» 2022 года. По словам Гурьева, зерно, которое планировалось направить в развивающиеся страны, в реальности оседало в Европе.

Путин отметил, что изначальная цель сделки — поддержка нуждающихся государств — была сорвана, а обещания Запада по нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений остались пустыми словами. Это и стало причиной выхода Москвы из соглашения в июле 2023 года. «Черноморская инициатива», задуманная для вывоза украинского зерна и облегчения российских поставок, обернулась односторонней выгодой для западных стран.

«‎Вопреки договорённостям, Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам — так и не была реализована. При этом обязательства перед Россией не были выполнены, поэтому в июле 2023 года Москва вышла из сделки»‎, — напомнил глава государства.

«Черноморская инициатива» 2022 года — договор, призванный обеспечить экспорт украинского зерна из черноморских портов и разблокировать поставки российских удобрений и сельхозпродукции. Главная цель — поддержка продовольственной безопасности бедных стран. На практике зерно преимущественно шло в Европу, а условия для России не соблюдались. В итоге Москва покинула сделку в июле 2023 года, назвав ее неэффективной