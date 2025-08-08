Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 8 августа, провели телефонный разговор, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным СМИ, беседа состоялась по инициативе Москвы. Её содержание пока не раскрывается.