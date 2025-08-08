Встреча Путина и Трампа
8 августа, 13:16

Путин провёл пятый за день разговор с мировыми лидерами

Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото © Life.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что провёл беседу с президентом России Владимиром Путиным. По словам Моди, Путин проинформировал его о последних событиях вокруг Украины.

«У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом Путиным», — написал он в социальной сети Х.

Напомним, сегодня у главы российского государства состоялось ещё 4 телефонных разговора. Сначала Владимир Путин поговорил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Путин рассказал коллегам о результатах переговоров в Москве со спецпосланником президентом США Стивеном Уиткоффом. Затем стало известно о беседе с главой КНР Си Цзиньпином и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

