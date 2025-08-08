Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 19:21

Шарий: Переговоры Путина и Трампа означают капитуляцию Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Стало известно о приближающейся капитуляции Владимира Зеленского. Об этом высказался блогер Анатолий Шарий в контексте предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«Выглядит всё и очень хреново для Киева. Если несколько источников говорят, что во главу угла (в разговоре Путина и Трампа, — Прим. Life.ru) поставлены территориальные уступки, то это та самая заморозка конфликта на 99-100 лет и признание территориальных завоеваний РФ», заявил Шарий.

По мнению блогера, реакция Владимира Зеленского свидетельствует о попытках «примазаться» к процессу, где ему уже нет места. Шарий считает, что текущая ситуация ведёт к полной капитуляции Украины и фактическому «стиранию» киевского лидера из переговорного процесса.

Блогер подчеркнул, что предстоящие переговоры российского и американского лидеров могут кардинально изменить ситуацию вокруг украинского конфликта, оставив Киев на периферии принятия решений.

Орбан призвал Макрона и Мерца ехать в Москву на переговоры
Орбан призвал Макрона и Мерца ехать в Москву на переговоры

Напомним, 6 августа американский представитель прибыл в Москву и провёл трёхчасовые переговоры с Путиным. Обе стороны оценили беседу как продуктивную. Это подтверждается событиями 7 августа: Кремль объявил, что Россия и США достигли соглашения о проведении встречи глав государств.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Встреча Путина и Трампа
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar