Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 августа, 20:55

Трамп допустил обмен территориями в ходе урегулирования конфликта на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп высказался о возможном урегулировании украинского конфликта, указав на возможность территориальных обменов между Москвой и Киевом. В беседе с журналистами в Белом доме американский лидер отметил, что после трёх с половиной лет противостояния рассматриваются различные варианты, включая возвращение некоторых территорий и их обмен.

«Это сложно. Часть вернётся, часть поменяется, будет обмен территориями», — заявил республиканец.

По его словам, обмен территориями произойдёт «на благо обеих сторон». При этом Трамп добавил, что Владимир Зеленский должен быть готов что-то подписать.

Трамп заявил, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта
Одновременно американский президент подтвердил скорую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп пообещал вскоре раскрыть место предстоящих переговоров, указав, что оно очень популярно.

BannerImage
