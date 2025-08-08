Трамп допустил обмен территориями в ходе урегулирования конфликта на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп высказался о возможном урегулировании украинского конфликта, указав на возможность территориальных обменов между Москвой и Киевом. В беседе с журналистами в Белом доме американский лидер отметил, что после трёх с половиной лет противостояния рассматриваются различные варианты, включая возвращение некоторых территорий и их обмен.
«Это сложно. Часть вернётся, часть поменяется, будет обмен территориями», — заявил республиканец.
По его словам, обмен территориями произойдёт «на благо обеих сторон». При этом Трамп добавил, что Владимир Зеленский должен быть готов что-то подписать.
Одновременно американский президент подтвердил скорую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп пообещал вскоре раскрыть место предстоящих переговоров, указав, что оно очень популярно.