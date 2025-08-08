Трамп допустил обмен территориями в ходе урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп высказался о возможном урегулировании украинского конфликта, указав на возможность территориальных обменов между Москвой и Киевом. В беседе с журналистами в Белом доме американский лидер отметил, что после трёх с половиной лет противостояния рассматриваются различные варианты, включая возвращение некоторых территорий и их обмен.