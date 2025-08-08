Трамп заявил, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп заявил на трёхсторонней церемонии с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта.
«Я думаю, что мы близки к этому», — сказал он в ответ на вопрос о том, какими он считает перспективы мирного урегулирования на Украине.
Также американский лидер добавил, что в последнее время произошло много событий, которые помогут продвинуть этот процесс.
Напомним, ранее в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны остались довольны итогами диалога, по итогам которого в Кремле заявили о согласовании встречи глав государств в ближайшем будущем. Не исключено, что переговоры могут пройти в ОАЭ.