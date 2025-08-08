Трамп заявил, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил на трёхсторонней церемонии с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта.

«Я думаю, что мы близки к этому», — сказал он в ответ на вопрос о том, какими он считает перспективы мирного урегулирования на Украине.