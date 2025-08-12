Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что решения по Украине не будут приниматься без его участия. Таким образом экс-комик прокомментировал предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Также он подтвердил планы проведения трёхсторонней встречи, однако уточнил, что конкретная дата такого саммита пока не определена. По словам Зеленского, хотя предстоящий диалог между российским и американским президентами может повлиять на их двусторонние отношения, «ключевые вопросы украинского урегулирования должны решаться при непосредственном участии Киева».