«Никаких решений без нас»: Зеленский расфуфырился перед СМИ в преддверии встречи Путина и Трампа
Зеленский верит, что на переговорах Путина и Трампа не будет решений по Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что решения по Украине не будут приниматься без его участия. Таким образом экс-комик прокомментировал предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
«Верю, что президент США это понимает», — заявил Зеленский журналистам.
Также он подтвердил планы проведения трёхсторонней встречи, однако уточнил, что конкретная дата такого саммита пока не определена. По словам Зеленского, хотя предстоящий диалог между российским и американским президентами может повлиять на их двусторонние отношения, «ключевые вопросы украинского урегулирования должны решаться при непосредственном участии Киева».
Напомним, что 15 августа на Аляске пройдёт встреча Путина и Трампа. Американский президент ранее высказывал возможность территориального обмена в контексте урегулирования украинского кризиса, на что Зеленский ответил, назвав такую идею неконституционной. Трамп не согласился с мнением экс-комика и выразил свою обеспокоенность текущей ситуацией. Также стало известно, что 13 августа американский президент планирует провести телефонные переговоры с Зеленским и европейскими лидерами, к разговору присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.