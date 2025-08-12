Зеленский перед встречей Путина и Трампа сделал «подарок» украинским призывникам
Зеленский решил смягчить правила выезда за границу для парней до 22 лет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Владимир Зеленский заявил о возможном смягчении правил для молодых парней в возрасте до 22 лет. Им могут разрешить выезд за границу. Этот вопрос поручили проработать правительству.
«Вы ещё не знаете, как будет», — сказал Зеленский после аплодисментов на слова о смягчении правил.
Глава киевского режима допустил, что правительство может отклонить данную инициативу. В настоящее время действует запрет на выезд за пределы страны для мужчин призывного возраста, начиная с 18 лет.
Ранее Зеленский заявлял об отсутствии продвижения в вопросах мирного урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский заявил об отсутствии прогресса в переговорной позиции России. Он подчеркнул, что территориальные уступки не гарантируют Киеву безопасности, а лишь улучшают условия Москвы в случае возобновления военных действий.