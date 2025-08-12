Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 13:42

Зеленский перед встречей Путина и Трампа сделал «подарок» украинским призывникам

Зеленский решил смягчить правила выезда за границу для парней до 22 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский заявил о возможном смягчении правил для молодых парней в возрасте до 22 лет. Им могут разрешить выезд за границу. Этот вопрос поручили проработать правительству.

«Вы ещё не знаете, как будет», — сказал Зеленский после аплодисментов на слова о смягчении правил.

Глава киевского режима допустил, что правительство может отклонить данную инициативу. В настоящее время действует запрет на выезд за пределы страны для мужчин призывного возраста, начиная с 18 лет.

Позиция Зеленского по территориальному вопросу стала менее жёсткой
Ранее Зеленский заявлял об отсутствии продвижения в вопросах мирного урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский заявил об отсутствии прогресса в переговорной позиции России. Он подчеркнул, что территориальные уступки не гарантируют Киеву безопасности, а лишь улучшают условия Москвы в случае возобновления военных действий.

