Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 00:31

Позиция Зеленского по территориальному вопросу стала менее жёсткой

Telegraph: Украина готова отказаться от территорий в обмен на безопасность

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Главарь киевского режима Владимир Зеленский смягчил свою позицию по территориальным вопросам в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Теперь украинская сторона готова пойти на уступки для достижения определённых целей, передаёт The Daily Telegraph.

Как сообщает источник издания, киевский режим готов к заморозке конфликта на текущей линии соприкосновения. Взамен на Украине рассчитывают получить гарантии безопасности в виде военной помощи и пути к вступлению в Североатлантический альянс. При этом украинская сторона не согласна выводить свои силы из оккупированных Вооружёнными силами Украины территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В издании добавили, что Зеленскому придётся «изловчиться», поскольку он не имеет юридических прав отдавать территории без проведения общеукраинского референдума.

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил несогласие со словами главаря киевского режима о невозможности территориального урегулирования конфликта по конституции. Президент США напомнил, что Зеленскому не требовалось одобрения, чтобы вступить в конфликт. Хозяин Белого дома также допустил, что возможное соглашение между Россией и Украиной может включать территориальный обмен.

Виталий Приходько
