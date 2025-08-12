Главарь киевского режима Владимир Зеленский смягчил свою позицию по территориальным вопросам в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Теперь украинская сторона готова пойти на уступки для достижения определённых целей, передаёт The Daily Telegraph.

Как сообщает источник издания, киевский режим готов к заморозке конфликта на текущей линии соприкосновения. Взамен на Украине рассчитывают получить гарантии безопасности в виде военной помощи и пути к вступлению в Североатлантический альянс. При этом украинская сторона не согласна выводить свои силы из оккупированных Вооружёнными силами Украины территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В издании добавили, что Зеленскому придётся «изловчиться», поскольку он не имеет юридических прав отдавать территории без проведения общеукраинского референдума.