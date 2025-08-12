Трамп обеспокоен заявлениями Зеленского о территориальном вопросе

Американский лидер Дональд Трамп не согласился с заявлением главаря киевского режима Владимира Зеленского о невозможности территориального урегулирования с Россией по конституции. Пресс-конференцию с выступлением республиканца транслировал YouTube-канал Белого дома.

«Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: «Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией». Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну <...>. Но ему нужно одобрение для обмена территориями», — отметил президент США.

Хозяин Белого дома также допустил, что возможное соглашение между Россией и Украиной может включать территориальный обмен.