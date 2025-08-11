Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 17:33

Окружение Зеленского приготовилось к «болезненным компромиссам»

Welt: Окружение Зеленского полагает, что Киеву придётся уступить территории

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимиру Зеленскому неизбежно придётся пойти на территориальные компромиссы, заявил журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер. Обозреватель отметил, что публичные заявления главы киевского режима могут существенно отличаться от его реальных намерений.

«У Зеленского сейчас серьёзные проблемы. Особенно учитывая, что на международном уровне всё чаще говорят о потере Украиной земель. <…> Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придётся идти на болезненные компромиссы», — заявил Ваннер.

Третий лишний: Трамп исключил участие Зеленского в переговорах на Аляске
Третий лишний: Трамп исключил участие Зеленского в переговорах на Аляске

Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер подчеркнул, что во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине может быть проведён обмен территориями.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar