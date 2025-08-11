Владимиру Зеленскому неизбежно придётся пойти на территориальные компромиссы, заявил журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер. Обозреватель отметил, что публичные заявления главы киевского режима могут существенно отличаться от его реальных намерений.

«У Зеленского сейчас серьёзные проблемы. Особенно учитывая, что на международном уровне всё чаще говорят о потере Украиной земель. <…> Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придётся идти на болезненные компромиссы», — заявил Ваннер.