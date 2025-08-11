Третий лишний: Трамп исключил участие Зеленского в переговорах на Аляске
Трамп исключил участие Зеленского в переговорах с Путиным на Аляске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
В ходе пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп исключил участие Владимира Зеленского в предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. На вопрос о приглашении главы киевского режима на переговоры 15 августа, республиканец ответил, что бывший комик «не является частью этого», но при этом отметил, что Зеленский «мог бы приехать».
«Он провёл множество встреч, он занимается этим три с половиной года, но это ни к чему не привело», — подытожил Трамп.
Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированные на 15 августа на территории Аляски, будут сосредоточены на вопросах урегулирования украинского кризиса. При этом, присутствие официальных лиц Европы или Незалежной на данном мероприятии не предусматривается. Президент Трамп позднее заявил, что характер встречи с российским коллегой является ознакомительным, а её основная цель — «восполнить пробелы» в двусторонних отношениях. Он выразил надежду на продуктивные дискуссии, а также выразил намерение убедить российского лидера в необходимости прекращения вооружённого конфликта на Украине.