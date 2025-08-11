Третий лишний: Трамп исключил участие Зеленского в переговорах на Аляске

В ходе пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп исключил участие Владимира Зеленского в предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. На вопрос о приглашении главы киевского режима на переговоры 15 августа, республиканец ответил, что бывший комик «не является частью этого», но при этом отметил, что Зеленский «мог бы приехать».