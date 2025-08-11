Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным будет скорее предварительной — ради «заполнения пробелов».
Также глава Белого дома поделился, что ждёт конструктивных переговоров и будет убеждать президента России завершить конфликт на Украине.
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что киевские и европейские руководители не будут присутствовать на данном мероприятии. Ранее СМИ предположили, что местом встречи Путина и Трампа станет Гирдвуд — курортный город в южной части муниципалитета Анкоридж. Местный отель lAyeska Resort даже перестал принимать бронь на 14–15 августа.