11 августа, 15:47

Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной

Обложка © Life.ru. © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Life.ru. © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным будет скорее предварительной — ради «заполнения пробелов».

Также глава Белого дома поделился, что ждёт конструктивных переговоров и будет убеждать президента России завершить конфликт на Украине.

Трамп ошарашил заявлением, что в пятницу «едет в Россию»
Трамп ошарашил заявлением, что в пятницу «едет в Россию»

Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что киевские и европейские руководители не будут присутствовать на данном мероприятии. Ранее СМИ предположили, что местом встречи Путина и Трампа станет Гирдвуд — курортный город в южной части муниципалитета Анкоридж. Местный отель lAyeska Resort даже перестал принимать бронь на 14–15 августа.

Александра Вишнякова
