Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным будет скорее предварительной — ради «заполнения пробелов».

Также глава Белого дома поделился, что ждёт конструктивных переговоров и будет убеждать президента России завершить конфликт на Украине.