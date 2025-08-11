«Это будет конец»: Трамп допустил выход из переговоров по Украине после встречи с Путиным
Трамп допустил, что может выйти из переговоров по Украине после встречи с Путиным
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Американский лидер Дональд Трамп не исключил прекращения своего участия в дипломатических переговорах по Украине после предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. В ходе пресс-конференции в Белом доме он отметил, что намерен лично оценить перспективы урегулирования.
«Я могу уйти и сказать «удачи». И это будет конец», — заявил Трамп.
При этом президент Соединённых Штатов подчеркнул, что он сможет в первые пару минут встречи с российским коллегой понять, возможен ли мир на Украине. В противном случае, если диалог, по его мнению, будет бесполезен, то он просто покинет место.
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. При этом республиканец ранее заявил, что намерен призвать Путина прекратить конфликт на Украине. Последствия отказа он не упомянул, но отметил, что российский лидер не захочет с ним «связываться».