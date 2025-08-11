«Это будет конец»: Трамп допустил выход из переговоров по Украине после встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп не исключил прекращения своего участия в дипломатических переговорах по Украине после предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. В ходе пресс-конференции в Белом доме он отметил, что намерен лично оценить перспективы урегулирования.

«Я могу уйти и сказать «удачи». И это будет конец», — заявил Трамп.

При этом президент Соединённых Штатов подчеркнул, что он сможет в первые пару минут встречи с российским коллегой понять, возможен ли мир на Украине. В противном случае, если диалог, по его мнению, будет бесполезен, то он просто покинет место.