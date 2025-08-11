Встреча Путина и Трампа
11 августа, 16:16

Трамп заявил, что после встречи с Путиным позвонит европейским лидерам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп планирует после встречи с российским лидером Владимиром Путиным проинформировать Владимира Зеленского и европейских политических деятелей о результатах переговоров. Об этом американский президент заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«После встречи незамедлительно, может быть, после того как покину комнату, я позвоню европейским лидерам. Я буду говорить с Зеленским», — заявил Трамп.

Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что киевские и европейские руководители не будут присутствовать на данном мероприятии. Позже Трамп отметил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной — ради «заполнения пробелов». Он поделился, что ждёт конструктивных переговоров и будет убеждать президента России завершить конфликт на Украине.

