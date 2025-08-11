Трамп заявил, что после встречи с Путиным позвонит европейским лидерам

Президент США Дональд Трамп планирует после встречи с российским лидером Владимиром Путиным проинформировать Владимира Зеленского и европейских политических деятелей о результатах переговоров. Об этом американский президент заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«После встречи незамедлительно, может быть, после того как покину комнату, я позвоню европейским лидерам. Я буду говорить с Зеленским», — заявил Трамп.