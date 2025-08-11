Трамп назвал тупым вопрос, может ли Украина победить Россию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo
Президент США Дональд Трамп счёл тупым вопрос журналиста о том, может ли Украина победить РФ. Глава Белого дома напомнил, что в разные времена Россия вела множество войн, победив, в частности, Наполеона и Гитлера.
«Может ли Украина победить Россию, какой тупой вопрос! Россия – воюющая страна. Именно этим они и занимаются, они ведут много войн», — заявил Трамп.
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Однако ни киевских, ни европейских руководителей туда не пригласили. Сам Трамп заявил, что этот саммит будет «предварительным» — глава Белого дома надеется убедить президента России завершить конфликт на Украине.