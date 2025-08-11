Трамп: Если бы не я, Путин ни с кем бы не разговаривал

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его усилия позволяют вести переговоры с Владимиром Путиным по украинскому вопросу. По его словам, без его участия российский лидер «ни с кем бы не разговаривал».

«Я могу уйти и сказать: «Удачи!», и на этом всё. Могу сказать, что это не будет урегулировано. Есть те, кто считает, что Путин хотел всю Украину. Кстати, я один из них. Думаю, если бы не я, он бы сейчас даже ни с кем не разговаривал. Но я собираюсь с ним встретиться. Мы обсудим параметры [сделки]. А потом я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам», — заявил Трамп на брифинге в понедельник.