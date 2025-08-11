Трамп рассказал, о чём будет просить Путина в ходе встречи на Аляске
Трамп собирается убедить Путина немедленно прекратить конфликт на Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Американский лидер Дональд Трамп намерен призвать президента России Владимира Путина прекратить конфликт на Украине во время их встречи на Аляске 15 августа. Данное заявление он сделал во время выступления в Белом доме.
Трамп подчеркнул решительность своей позиции. Он собирается прямо сказать Путину, что Россия должна прекратить боевые действия. И причём страна обязана сделать это незамедлительно. Последствия отказа он не упомянул, но отметил, что российский лидер не захочет с ним «связываться».
«Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: «Вам следует прекратить эту войну. Вам следует прекратить её». И он не будет связываться со мной», — сказал республиканец.
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что киевские и европейские руководители не будут присутствовать на данном мероприятии. Позже Трамп отметил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной — ради «заполнения пробелов». Он поделился, что ждёт конструктивных переговоров и будет убеждать президента России завершить конфликт на Украине.