Трамп рассказал, о чём будет просить Путина в ходе встречи на Аляске

Американский лидер Дональд Трамп намерен призвать президента России Владимира Путина прекратить конфликт на Украине во время их встречи на Аляске 15 августа. Данное заявление он сделал во время выступления в Белом доме.

Трамп подчеркнул решительность своей позиции. Он собирается прямо сказать Путину, что Россия должна прекратить боевые действия. И причём страна обязана сделать это незамедлительно. Последствия отказа он не упомянул, но отметил, что российский лидер не захочет с ним «связываться».