Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 15:50

Трамп надеется организовать трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после своей встречи с Владимиром Путиным рассчитывает на переговоры российского лидера с Владимиром Зеленским либо на проведение трёхстороннего саммита с участием украинского президента.

При этом Трамп не подтвердил намерения приглашать Зеленского на встречу в Аляске 15 августа. Он выразил недовольство заявлением главы киевского режима о необходимости конституционного одобрения по вопросам территориальных изменений.

«Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами», — подчеркнул американский президент.

На Аляске туристы сметают с прилавков российские матрёшки перед встречей Путина и Трампа
На Аляске туристы сметают с прилавков российские матрёшки перед встречей Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа должна состояться 15 августа на Аляске. Основным вопросом переговоров станет обсуждение ситуации на Украине и возможные варианты её разрешения. Отсутствие представителей украинского правительства на встрече вызвало негативную реакцию в Киеве.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar