Трамп надеется организовать трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после своей встречи с Владимиром Путиным рассчитывает на переговоры российского лидера с Владимиром Зеленским либо на проведение трёхстороннего саммита с участием украинского президента.

При этом Трамп не подтвердил намерения приглашать Зеленского на встречу в Аляске 15 августа. Он выразил недовольство заявлением главы киевского режима о необходимости конституционного одобрения по вопросам территориальных изменений.