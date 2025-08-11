Трамп надеется организовать трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после своей встречи с Владимиром Путиным рассчитывает на переговоры российского лидера с Владимиром Зеленским либо на проведение трёхстороннего саммита с участием украинского президента.
При этом Трамп не подтвердил намерения приглашать Зеленского на встречу в Аляске 15 августа. Он выразил недовольство заявлением главы киевского режима о необходимости конституционного одобрения по вопросам территориальных изменений.
«Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами», — подчеркнул американский президент.
Встреча Путина и Трампа должна состояться 15 августа на Аляске. Основным вопросом переговоров станет обсуждение ситуации на Украине и возможные варианты её разрешения. Отсутствие представителей украинского правительства на встрече вызвало негативную реакцию в Киеве.