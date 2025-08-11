Встреча Путина и Трампа
11 августа, 13:42

На Аляске туристы сметают с прилавков российские матрёшки перед встречей Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Veniamin Kraskov

Матрешки из Петропавловска-Камчатского стали популярным сувениром в магазине крупнейшего города Анкориджа в преддверии встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом рассказал продавец сувенирной лавки в интервью РИА «Новости».

По его словам, ежедневно продаётся около 20-30 матрёшек, которые пользуются спросом у европейских и азиатских туристов, в частности, у датчан, немцев и китайцев. Сам продавец хотел посетить Россию, но не смог оформить визу из-за осложнившихся международных отношений.

Житель Аляски в седьмом поколении по имени Алексей рассказал, что русское сообщество на полуострове ждёт визита президента РФ. Его русскоговорящий прадедушка жив и работает, во дворе его дома стоят два флага: российский и американский. При этом русского языка кроме прадедушки и прабабушки в его семье не знают, но отец Алексея смотрит новости и ждёт встречи глав двух стран.

Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Основным вопросом переговоров станет обсуждение ситуации на Украине и возможные варианты её разрешения. Отсутствие представителей украинского правительства на встрече вызвало негативную реакцию в Киеве. Как сообщают американские журналисты, инициатором неучастия Владимира Зеленского стал российский лидер. Кроме того, ожидается, что руководители европейских стран также не будут присутствовать на данном саммите.

Полина Никифорова
