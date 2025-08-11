Life.ru выяснил у геолога, какие сокровища скрывают недра Аляски

На Аляске в настоящее время добывают нефть, природный газ, уголь, медь, цинк. Однако я бы не сказал, что там чего-то очень много, там есть какие-то особенные ископаемые. То есть там добывать-то особо и нечего, у нас всё имеется на территории страны. Золото почти закончилось, нефть добывать сложно, уголь добывать там тоже сложно.