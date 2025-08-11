Life.ru выяснил у геолога, какие сокровища скрывают недра Аляски
Аляска имеет ограниченный экономический потенциал. Добыча нефти и угля довольно сложная, а знаменитое золото в регионе практически закончилось. Об этом Life.ru рассказал инженер-геолог, член Русского географического общества Юрий Долотов.
На Аляске в настоящее время добывают нефть, природный газ, уголь, медь, цинк. Однако я бы не сказал, что там чего-то очень много, там есть какие-то особенные ископаемые. То есть там добывать-то особо и нечего, у нас всё имеется на территории страны. Золото почти закончилось, нефть добывать сложно, уголь добывать там тоже сложно.
Долотов отметил, что в прошлые века Аляска была важна для России как территория добычи пушнины — старинной нефти. В настоящее время эксперт считает регион перспективным для экологического туризма, указывая на благоприятный климат и уникальную природу. Специалист также подчеркнул, что задача возвращения Аляски в состав России пока не стоит на повестке дня, а сама территория является малонаселённой провинцией с ограниченными экономическими возможностями.
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Основной темой переговоров будет обсуждение украинского кризиса и поиск путей его урегулирования. Специалисты полагают, что встреча может занять около 12 часов.