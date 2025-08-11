Политолог раскрыл, сколько продлится встреча Путина и Трампа на Аляске

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут затянуться на 12 часов. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его мнению, достичь компромисса будет непросто, поскольку оба лидера выдвигают жёсткие условия для урегулирования ситуации на Украине.

«Можно предположить, что мы увидим не столько полноценный саммит с анализом всего комплекса двусторонних отношений, сколько встречу, посвящённую одной теме — разрешению украинского конфликта. Вопросов предстоит обсуждать много, так что не удивлюсь, если встреча займёт полдня», – отметил Кортунов.

Эксперт добавил, что на переговорах также могут затронуть восстановление дипломатических отношений между странами и возможные совместные экономические проекты. Кроме того, лидеры обсудят эскалацию на Ближнем Востоке и рост напряжённости в Северо-Восточной Азии.