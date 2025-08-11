В США предрекли новую большую ссору Трампа и Зеленского после саммита на Аляске
Болтон допустил, что Трамп может снова поругаться с Зеленским
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что встреча президента США и российского лидера Владимира Путина на Аляске может спровоцировать новый виток напряжённости между Вашингтоном и Киевом, подобный февральскому скандалу в Овальном кабинете. В интервью ABC News он заявил, что глава РФ может предложить схему урегулирования, которая устроит американскую администрацию, но поставит Киев в сложное положение.
«Зеленский окажется в ситуации, когда ему будет предложено что-то, что может быть очень удобно для Трампа. Тогда мы можем вернуться к февральскому скандалу в Овальном кабинете», — отметил Болтон.
Он подчеркнул, что предстоящие переговоры представляют риск не только для Киева, но и для единства западного альянса. По словам Болтона, Москва может использовать встречу для продвижения своих интересов, предлагая решения, которые ослабят международную поддержку Украины.
Напомним, 28 февраля этого года администрация нового президента США впервые пригласила Зеленского на приём в Белый дом. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о ресурсной сделке. Вместо этого случился беспрецедентный скандал в прямом эфире. Зеленский начал перечить Трампу и перебивать его, в результате чего киевского главаря буквально выставили из Белого дома и потребовали от него публичных извинений за неподобающее поведение. Зеленскому предъявили претензии за неуважение к главе США, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и американскому народу.
Ранее Трамп официально сообщил, что его встреча с Путиным намечена на 15 августа и состоится в штате Аляска. В Кремле подтвердили информацию. Однако Европейский союз и украинские власти активно пытаются воспрепятствовать проведению этого саммита. Киев и Брюссель, выражая серьёзную обеспокоенность, прилагают всевозможные усилия для срыва переговоров.