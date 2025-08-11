В США предрекли новую большую ссору Трампа и Зеленского после саммита на Аляске

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что встреча президента США и российского лидера Владимира Путина на Аляске может спровоцировать новый виток напряжённости между Вашингтоном и Киевом, подобный февральскому скандалу в Овальном кабинете. В интервью ABC News он заявил, что глава РФ может предложить схему урегулирования, которая устроит американскую администрацию, но поставит Киев в сложное положение.

«Зеленский окажется в ситуации, когда ему будет предложено что-то, что может быть очень удобно для Трампа. Тогда мы можем вернуться к февральскому скандалу в Овальном кабинете», — отметил Болтон.