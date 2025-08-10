Ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что Европа и Украина, движимые паникой, стремятся сорвать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится на Аляске. Такое мнение представитель СМИ высказал в своём аккаунте X.

«ЕС и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске», — отметил он в личном блоге.