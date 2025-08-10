На Западе раскрыли планы Киева и ЕС против встречи Путина и Трампа на Аляске
Ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что Европа и Украина, движимые паникой, стремятся сорвать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится на Аляске. Такое мнение представитель СМИ высказал в своём аккаунте X.
«ЕС и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске», — отметил он в личном блоге.
Боуз также указал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в состоянии сильного негодования и рассматривает встречу Путина и Трампа как «второе предательство» со стороны Соединённых Штатов. Основной причиной недовольства является недавняя торговая сделка, которая устанавливает 15-процентные пошлины практически на все товары, экспортируемые из ЕС в США.
Напомним, 15 августа на Аляске пройдёт встреча между лидерами РФ и США. В ходе переговоров Путина и Трампа будет обсуждаться украинский вопрос и пути выхода из кризиса — именно это и вызывает наибольшее неприятие у Киева, поскольку дискуссии состоятся без его участия. Американские СМИ сообщают, что приглашение Владимиру Зеленскому не было отправлено по требованию президента РФ. Также не ожидается присутствия европейских партнёров Киева. Однако российский лидер не исключает перспективы встречи с украинским политиком в будущем.