«Пока далеко»: Путин высказался о встрече с Зеленским

Путин: Встреча с Зеленским возможна
Встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для этого нужно выполнить ряд условий, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определённые условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — отметил он.
Напомним, что сегодня Зеленский заявил, что Украине не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. Риторика главы киевского режима зазвучала на фоне вчерашнего визита в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, а скорой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.