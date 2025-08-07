«Пока далеко»: Путин высказался о встрече с Зеленским

Встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для этого нужно выполнить ряд условий, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определённые условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — отметил он.