Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 12:05

«Пока далеко»: Путин высказался о встрече с Зеленским

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для этого нужно выполнить ряд условий, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определённые условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — отметил он.

Напомним, что сегодня Зеленский заявил, что Украине не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. Риторика главы киевского режима зазвучала на фоне вчерашнего визита в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, а скорой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Александра Вишнякова
