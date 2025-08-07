В США боятся, что Зеленский подставит Трампа при встрече с Путиным

Владимир Зеленский представляет серьёзные риски для президента США Дональда Трампа в случае его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в своей статье для Weapons and Strategy заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Трампу нужно будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки», — говорится в публикации.