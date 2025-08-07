В США боятся, что Зеленский подставит Трампа при встрече с Путиным
Аналитик Брайен: Зеленский несёт риски для Трампа при встрече с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Владимир Зеленский представляет серьёзные риски для президента США Дональда Трампа в случае его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в своей статье для Weapons and Strategy заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
«Трампу нужно будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки», — говорится в публикации.
Есть вероятность, что Вашингтон хочет избавиться от главы киевского режима, так как считает его препятствием для достижения мирного соглашения. По мнению аналитика, нельзя исключать драматических событий, связанных с будущим статусом Зеленского.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в ближайшее время президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры. Сейчас идёт детальная подготовка к саммиту. До этого в Москву приезжал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, беседа с которым, видимо выдалась весьма продуктивной.