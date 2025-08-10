Третий лишний: В США заявили, что по просьбе Путина Трамп не позвал Зеленского на Аляску

Встреча Путина и Трампа
Reuters: Трамп открыт идее трёхсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть идею проведения трёхстороннего саммита с участием России и Украины, который мог бы состояться на Аляске. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Президент Трамп открыт для трёхстороннего саммита с Путиным и Зеленским, но пока Белый дом планирует двустороннюю встречу по просьбе Путина», – говорится в сообщении.

Это заявление прозвучало на фоне постоянных требований Украины и европейских стран обеспечить Киеву место за столом предстоящих переговоров между Путиным и Трампом.

Напомним, ранее американский лидер сообщил о намерении встретиться с российским коллегой на Аляске 15 августа. Впоследствии планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль, в свою очередь, ожидает, что следующая встреча двух президентов пройдет на российской территории.

