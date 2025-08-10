Третий лишний: В США заявили, что по просьбе Путина Трамп не позвал Зеленского на Аляску

Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть идею проведения трёхстороннего саммита с участием России и Украины, который мог бы состояться на Аляске. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Президент Трамп открыт для трёхстороннего саммита с Путиным и Зеленским, но пока Белый дом планирует двустороннюю встречу по просьбе Путина», – говорится в сообщении.