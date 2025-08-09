Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 22:59

Приглашение передано: Кремль планирует вторую встречу Путина с Трампом в России

Ушаков: Cледующая после Аляски встреча Путина и Трампа может пройти в РФ

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Москва рассчитывает, что следующая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после их переговоров на Аляске состоится на российской территории. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Соответствующее приглашение президенту США уже передано», — отметил он.

Ушаков: Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта
Ушаков: Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта

Ранее Трамп анонсировал запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая пройдёт 15 августа 2025 года в штате Аляска. Американский президент пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. В Кремле назвали идею провести переговоры двух лидеров на Аляске логичным шагом.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar