Приглашение передано: Кремль планирует вторую встречу Путина с Трампом в России
Ушаков: Cледующая после Аляски встреча Путина и Трампа может пройти в РФ
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Москва рассчитывает, что следующая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после их переговоров на Аляске состоится на российской территории. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Соответствующее приглашение президенту США уже передано», — отметил он.
Ранее Трамп анонсировал запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая пройдёт 15 августа 2025 года в штате Аляска. Американский президент пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. В Кремле назвали идею провести переговоры двух лидеров на Аляске логичным шагом.