В Кремле оценили решение провести встречу Путина и Трампа на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2018 году в Финляндии. Обложка © kremlin.ru
В Кремле подтвердили предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в штате Аляска. Страны являются близкими соседями, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске», — сказал Ушаков, комментируя информацию от Дональда Трампа о встрече глав государств.
Ушаков добавил, что проведение важного саммита лидеров двух стран на Аляске представляется оптимальным вариантом, учитывая, что российской стороне предстоит перелетать только через Берингов пролив. Ближайшие дни Москва и Вашингтон посвятят активной и напряжённой проработке практических и политических параметров мероприятия, этот процесс будет непростым, отметил помощник президента РФ, однако им будут активно и интенсивно заниматься.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится 15 августа 2025 года в штате Аляска. Американский лидер пообещал обнародовать детали предстоящих переговоров позднее.