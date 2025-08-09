Сходит с ума: Встреча Путина и Трампа повлияла на рассудок Зеленского
Владимир Зеленский впал в истерику из-за предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил журналист Чей Боуз в своей публикации в соцсети Х.
«Диктатор Зеленский «сходит с ума» из-за этой встречи. Он, по всей видимости, наотрез отказывается от любых уступок. Он жаждет «окончательной победы» и обвиняет Трампа и США в предательстве», — написал он.
По словам Боуза, экс-комик боится, что мирное урегулирование конфликта приведёт к краху его власти. Журналист добавил, что Зеленский воспринимает любые переговоры без его участия как угрозу собственному режиму.
Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности Украины однозначно решён в Конституции, и никаких отступлений от этой позиции не будет. Он высказал эту мысль, обсуждая потенциальные переговоры Трампа и Путина на Аляске. При этом политик, судя по всему, не считает проблемой тот факт, что сам нарушил законы страны, продлив свое пребывание у власти в Киеве. Ранее в США ему намекнули на возможную жёсткую реакцию Трампа, если он откажется от территориального обмена с Россией.