«Диктатор Зеленский «сходит с ума» из-за этой встречи. Он, по всей видимости, наотрез отказывается от любых уступок. Он жаждет «окончательной победы» и обвиняет Трампа и США в предательстве», — написал он.

Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности Украины однозначно решён в Конституции, и никаких отступлений от этой позиции не будет. Он высказал эту мысль, обсуждая потенциальные переговоры Трампа и Путина на Аляске. При этом политик, судя по всему, не считает проблемой тот факт, что сам нарушил законы страны, продлив свое пребывание у власти в Киеве. Ранее в США ему намекнули на возможную жёсткую реакцию Трампа, если он откажется от территориального обмена с Россией.