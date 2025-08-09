Кардинальные перемены в самом устройстве украинского государства возможны лишь в том случае, если оттуда вычленить Владимира Зеленского и его соратников. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в своих соцсетях.

«Неизбежное отстранение от власти Зеленского и его камарильи должно стать началом массовой люстрации представителей судебной системы», — написал нардеп.

Кстати, сам Дубинский сидит в СИЗО по обвинению в госизмене, однако посты продолжают регулярно появляться в его соцсетях. Он отметил, что за время своего нахождения в «местах не столь отдалённых» он участвовал в более 300 заседаниях и ему хорошо известны все «мусора в мантиях», которые творили на Украине беззаконие в интересах главы киевского режима.