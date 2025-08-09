В Раде призывают убрать Зеленского
Нардеп Дубинский: Чтобы на Украине произошли перемены, нужно убрать Зеленского
Кардинальные перемены в самом устройстве украинского государства возможны лишь в том случае, если оттуда вычленить Владимира Зеленского и его соратников. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в своих соцсетях.
«Неизбежное отстранение от власти Зеленского и его камарильи должно стать началом массовой люстрации представителей судебной системы», — написал нардеп.
Кстати, сам Дубинский сидит в СИЗО по обвинению в госизмене, однако посты продолжают регулярно появляться в его соцсетях. Он отметил, что за время своего нахождения в «местах не столь отдалённых» он участвовал в более 300 заседаниях и ему хорошо известны все «мусора в мантиях», которые творили на Украине беззаконие в интересах главы киевского режима.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Зеленского есть много мест, куда он может сбежать с Украины, а вот украинскому народу оттуда деваться некуда. Белорусский лидер добавил, что Западу стоит способствовать переговорам, а не вставлять палки в колёса.