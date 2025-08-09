Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 11:58

В Раде призывают убрать Зеленского

Нардеп Дубинский: Чтобы на Украине произошли перемены, нужно убрать Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Кардинальные перемены в самом устройстве украинского государства возможны лишь в том случае, если оттуда вычленить Владимира Зеленского и его соратников. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в своих соцсетях.

«Неизбежное отстранение от власти Зеленского и его камарильи должно стать началом массовой люстрации представителей судебной системы», — написал нардеп.

Кстати, сам Дубинский сидит в СИЗО по обвинению в госизмене, однако посты продолжают регулярно появляться в его соцсетях. Он отметил, что за время своего нахождения в «местах не столь отдалённых» он участвовал в более 300 заседаниях и ему хорошо известны все «мусора в мантиях», которые творили на Украине беззаконие в интересах главы киевского режима.

Зеленский заявил, что пора положить конец войне
Зеленский заявил, что пора положить конец войне

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Зеленского есть много мест, куда он может сбежать с Украины, а вот украинскому народу оттуда деваться некуда. Белорусский лидер добавил, что Западу стоит способствовать переговорам, а не вставлять палки в колёса.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar