Лукашенко: Зеленскому есть куда сбежать с Украины, а украинцам идти некуда
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky
В случае ужесточения ситуации в зоне СВО Владимиру Зеленскому будет куда сбежать, чего не скажешь о простых украинцах. Об этом заявил в интервью журналу Time президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я вижу поведение Зеленского. Не знаю, зачем это ему. Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы (Россия и Белоруссия, — Прим. Life.ru) мобилизуемся?» — задался вопросом глава республики.
Он призвал Запад не подталкивать Россию и Белоруссию к дальнейшей эскалации, а, напротив, способствовать переговорам.
Ранее глава Белоруссии уверенно заявил, что Россия не потерпит поражение в конфликте с Незалежной. А вот у Киева есть большие шансы проиграть. Если так произойдёт, то Запад рискует «потерять всю Украину»: граница России может пройти по Днепру, а остальную часть «заберут себе Венгрия и Польша».