Лукашенко: Зеленскому есть куда сбежать с Украины, а украинцам идти некуда

В случае ужесточения ситуации в зоне СВО Владимиру Зеленскому будет куда сбежать, чего не скажешь о простых украинцах. Об этом заявил в интервью журналу Time президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я вижу поведение Зеленского. Не знаю, зачем это ему. Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы (Россия и Белоруссия, — Прим. Life.ru) мобилизуемся?» — задался вопросом глава республики.

Он призвал Запад не подталкивать Россию и Белоруссию к дальнейшей эскалации, а, напротив, способствовать переговорам.