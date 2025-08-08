Встреча Путина и Трампа
8 августа, 14:25

Лукашенко: Зеленскому есть куда сбежать с Украины, а украинцам идти некуда

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

В случае ужесточения ситуации в зоне СВО Владимиру Зеленскому будет куда сбежать, чего не скажешь о простых украинцах. Об этом заявил в интервью журналу Time президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я вижу поведение Зеленского. Не знаю, зачем это ему. Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы (Россия и Белоруссия, — Прим. Life.ru) мобилизуемся?» — задался вопросом глава республики.

Он призвал Запад не подталкивать Россию и Белоруссию к дальнейшей эскалации, а, напротив, способствовать переговорам.

Ранее глава Белоруссии уверенно заявил, что Россия не потерпит поражение в конфликте с Незалежной. А вот у Киева есть большие шансы проиграть. Если так произойдёт, то Запад рискует «потерять всю Украину»: граница России может пройти по Днепру, а остальную часть «заберут себе Венгрия и Польша».

