8 августа, 13:59

«Дорого обойдётся всем нам»: Лукашенко исключил поражение России

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Россия не потерпит поражение в конфликте с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию Time. А вот шансы Киева проиграть велики, считает политик.

«Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдётся всем нам. Вам (США — Прим. Life.ru) прежде всего. В том числе людям за океаном. Поэтому у ядерной этой страны первое место по ядерному запасу. Поражения не будет. А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас», — сказал Лукашенко.

Он предупредил, что Запад рискует «потерять всю Украину»: граница России может пройти по Днепру, а остальную часть Незалежной заберут себе Венгрия и Польша.

«Вообще её могут разделить: Венгрия кусочек заберёт, Польша — она уже руки потирает Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полосочка», — добавил Лукашенко.

«Я не парюсь!» Лукашенко смирился, что его с Путиным в США считают соагрессорами
Также в ходе интервью Александр Лукашенко выразил надежду, что после завершения специальной военной операции между Россией и Украиной будет обычная граница, а не демилитаризованная зона.

Наталья Афонина
