«Я не парюсь!» Лукашенко смирился, что его с Путиным в США считают соагрессорами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко смирился с тем, что его и российского лидера Владимира Путина считают на Западе «соагрессорами». Он заявил в интервью журналисту американского Time, что в Соединённых штатах вне зависимости от его слов своё мнение менять не станут.

Видео © БЕЛТА

«Я вообще над этим не задумываюсь, я в шутку это превращаю. Ну соагрессоры, ну если я буду отрицать, вы что поменяете в Америке позицию? Нет. Ну и потом, ничего в этом плане не изменится, поэтому я не парюсь по этому поводу, как говорит молодёжь», — признаётся Лукашенко.

Он объяснил, что сейчас Америке «удобно нас считать соагрессорами», поэтому спорить с кем-то глава Белоруссии не считает нужным.