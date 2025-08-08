«Я не парюсь!» Лукашенко смирился, что его с Путиным в США считают соагрессорами
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко смирился с тем, что его и российского лидера Владимира Путина считают на Западе «соагрессорами». Он заявил в интервью журналисту американского Time, что в Соединённых штатах вне зависимости от его слов своё мнение менять не станут.
Видео © БЕЛТА
«Я вообще над этим не задумываюсь, я в шутку это превращаю. Ну соагрессоры, ну если я буду отрицать, вы что поменяете в Америке позицию? Нет. Ну и потом, ничего в этом плане не изменится, поэтому я не парюсь по этому поводу, как говорит молодёжь», — признаётся Лукашенко.
Он объяснил, что сейчас Америке «удобно нас считать соагрессорами», поэтому спорить с кем-то глава Белоруссии не считает нужным.
На самом деле Владимир Путин и Александр Лукашенко являются хорошими друзьями и поддерживают прекрасные отношения между странами. Например, буквально сегодня, 8 августа, российский лидер позвонил своему коллеге. Во время беседы они обсудили встречу Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.