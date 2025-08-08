Лукашенко назвал вторжение ВСУ в Курскую область военной ошибкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вторжение ВСУ в Курскую область стратегической ошибкой украинского командования, в итоге Киев лишился своих лучших сил, не добившись никакого результата. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

«Стратегически Путин был прав. Я ему тогда не верил, что это была ошибка с военной точки зрения, потому что они (ВСУ — Прим. Life.ru) огромные силы туда бросили. Притом лучшие силы, подготовленные. Сейчас они практически все уничтожены. Результата не добились и оголили другие участки фронта», — отметил он.