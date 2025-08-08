Лукашенко назвал вторжение ВСУ в Курскую область военной ошибкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вторжение ВСУ в Курскую область стратегической ошибкой украинского командования, в итоге Киев лишился своих лучших сил, не добившись никакого результата. Об этом он заявил в интервью журналу Time.
«Стратегически Путин был прав. Я ему тогда не верил, что это была ошибка с военной точки зрения, потому что они (ВСУ — Прим. Life.ru) огромные силы туда бросили. Притом лучшие силы, подготовленные. Сейчас они практически все уничтожены. Результата не добились и оголили другие участки фронта», — отметил он.
Лукашенко добавил, что президент России Владимир Путин заранее проинформировал его о том, как будет проводиться операция ВС РФ по освобождению Курщины, и какие силы будут в неё вовлечены.
Напомним, 6 августа 2024 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области, что привело к экстренной эвакуации мирных жителей. В результате бесчинств ВСУ на территории региона более 14 тысяч жителей были признаны потерпевшими. В атаке на регион участвовали также наёмники из девяти стран: Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других. Операция по освобождению Курщины завершилась 26 апреля 2025 года.