Российская армия разгромила элитные подразделения ВСУ в Курской области. Об этом сообщил военкор kp.ru Александр Коц в годовщину начала операции украинской армии в российском регионе.

Украинские войска вошли на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Как отметил журналист, в операции участвовали лучшие части ВСУ, но российские военные смогли остановить их наступление. По словам собеседника Коца, противник был перемолот, уничтожен и втоптан в землю.

«Против нас была брошена вся элита Вооружённых сил Украины. Самые отборные части, самые оснащённые подразделения, самые профессиональные расчёты БПЛА, самая передовая техника, в том числе натовская. <…> Жаль, что пришлось это делать на Курской земле, но мы всё-таки перемололи, уничтожили и втоптали в землю лучшие вражеские силы. И сделал это наш русский солдат», — рассказал журналисту один из военных.