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Регион
6 августа, 11:00

«Перемололи»: Военкор Коц заявил, что ВС РФ «втоптали в землю» лучшие силы ВСУ под Курском

Военкор Коц: ВС РФ уничтожили элитные войска ВСУ в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российская армия разгромила элитные подразделения ВСУ в Курской области. Об этом сообщил военкор kp.ru Александр Коц в годовщину начала операции украинской армии в российском регионе.

Украинские войска вошли на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Как отметил журналист, в операции участвовали лучшие части ВСУ, но российские военные смогли остановить их наступление. По словам собеседника Коца, противник был перемолот, уничтожен и втоптан в землю.

«Против нас была брошена вся элита Вооружённых сил Украины. Самые отборные части, самые оснащённые подразделения, самые профессиональные расчёты БПЛА, самая передовая техника, в том числе натовская. <…> Жаль, что пришлось это делать на Курской земле, но мы всё-таки перемололи, уничтожили и втоптали в землю лучшие вражеские силы. И сделал это наш русский солдат», — рассказал журналисту один из военных.

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Напомним, 26 апреля начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном завершении операции по освобождению Курской области от украинских вооружённых формирований. Данная военная операция сыграла ключевую роль в укреплении защиты российских приграничных регионов. В ходе боевых действий вооружённые силы Украины потерпели значительный урон, потеряв свыше 75 тысяч военнослужащих.

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Александра Мышляева
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