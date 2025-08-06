Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область стало «особенной операцией», неожиданной для международных спецслужб. Такое заявление прозвучало 6 августа — в годовщину атаки ВСУ.

«Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира её не предвидели. Россияне – не ожидали. Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и дальше защищать свою независимость и заставлять Россию завершить войну», — написал он в соцсетях.

Зеленский добавил, что украинские военные «сумели не только проникнуть на территорию России, но и не допустили удара по Сумам и Харьковщине». Также экс-юморист поблагодарил всех, кто принимал участие в операции.