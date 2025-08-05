Наёмники минимум из девяти стран входили в состав ВСУ участвовали во вторжении в Курскую область. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передаёт Kp.ru.

«Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество», — заявил глава СК России.

Бастрыкин отметил, что украинские военные применяли как советское, так и западное вооружение, поставленное странами НАТО. Среди используемой техники он назвал американские системы HIMARS и ATACMS, британские ракеты Storm Shadow, чешские РСЗО RM-70 «Вампир», а также немецкие танки Leopard 2, британские Challenger 2 и польские PT-91. Глава ведомства подчеркнул, что следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств инцидента.