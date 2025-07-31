Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, освободивших Часов Яр

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, отличившихся в ходе освобождения населённого пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). В своей телеграмме он отметил их мужество и профессионализм.

Глава военного ведомства подчеркнул, что история этого соединения свидетельствует о высоком уровне подготовки десантников и их верности лучшим воинским традициям. Он также добавил, что бойцы дивизии успешно выполняют задачи на ключевых направлениях, проявляя стойкость в борьбе с неонацистами и постепенно продвигаясь вперёд, занимая стратегически важные позиции.