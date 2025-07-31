Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 10:22

Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, освободивших Часов Яр

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, отличившихся в ходе освобождения населённого пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). В своей телеграмме он отметил их мужество и профессионализм.

Глава военного ведомства подчеркнул, что история этого соединения свидетельствует о высоком уровне подготовки десантников и их верности лучшим воинским традициям. Он также добавил, что бойцы дивизии успешно выполняют задачи на ключевых направлениях, проявляя стойкость в борьбе с неонацистами и постепенно продвигаясь вперёд, занимая стратегически важные позиции.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что они и впредь будут достойно исполнять свой долг, защищая национальные интересы и безопасность страны. Министр обороны также заявил, что десантники останутся примером воинского мастерства и продолжат хранить верность Отечеству.

Преодолели сложный путь: Появилось видео водружения флагов России в Часовом Яре
Преодолели сложный путь: Появилось видео водружения флагов России в Часовом Яре

Напомним, Минобороны России сегодня сообщило о взятии под контроль города Часов Яр подразделениями «Южной» группировки войск. Это важный логистический центр, использовавшийся ВСУ для снабжения своих группировок в районе Артёмовска (Бахмута). По данным командования, в ходе многомесячных боев противник понёс значительные потери, исчисляемые тысячами военнослужащих. Сейчас бригада «Восток» завершает зачистку города.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar