Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, освободивших Часов Яр
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Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, отличившихся в ходе освобождения населённого пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). В своей телеграмме он отметил их мужество и профессионализм.
Глава военного ведомства подчеркнул, что история этого соединения свидетельствует о высоком уровне подготовки десантников и их верности лучшим воинским традициям. Он также добавил, что бойцы дивизии успешно выполняют задачи на ключевых направлениях, проявляя стойкость в борьбе с неонацистами и постепенно продвигаясь вперёд, занимая стратегически важные позиции.
Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что они и впредь будут достойно исполнять свой долг, защищая национальные интересы и безопасность страны. Министр обороны также заявил, что десантники останутся примером воинского мастерства и продолжат хранить верность Отечеству.
Напомним, Минобороны России сегодня сообщило о взятии под контроль города Часов Яр подразделениями «Южной» группировки войск. Это важный логистический центр, использовавшийся ВСУ для снабжения своих группировок в районе Артёмовска (Бахмута). По данным командования, в ходе многомесячных боев противник понёс значительные потери, исчисляемые тысячами военнослужащих. Сейчас бригада «Восток» завершает зачистку города.