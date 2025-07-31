Российские десантники водрузили государственный флаг России и знамя Воздушно-десантных войск на улицах района Шевченко и Южного микрорайона Часова Яра. Они преодолели сложный путь длиной более двадцати километров под постоянным обстрелом украинской артиллерии и боевых дронов.

Российские бойцы подняли российский флаг над Часовым Яром в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны

Освобождение города стало важным этапом военной кампании. В результате операции захвачено более четырёх тысяч объектов инфраструктуры, ликвидированы десятки единиц вооружения и техника врага, включая орудия полевой артиллерии и боевые расчёты беспилотников. Более пятидесяти украинских военных оказались в плену, а из зоны конфликта вывезены десятки гражданских лиц. Эта операция продемонстрировала профессионализм и мужество российских солдат, обеспечивших безопасность мирного населения и значительно ослабив оборону противника.