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31 июля, 10:10

Преодолели сложный путь: Появилось видео водружения флагов России в Часовом Яре

Российские бойцы подняли российский флаг над Часовым Яром в ДНР

Обложка © Минобороны

Обложка © Минобороны

Российские десантники водрузили государственный флаг России и знамя Воздушно-десантных войск на улицах района Шевченко и Южного микрорайона Часова Яра. Они преодолели сложный путь длиной более двадцати километров под постоянным обстрелом украинской артиллерии и боевых дронов.

Российские бойцы подняли российский флаг над Часовым Яром в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны

Освобождение города стало важным этапом военной кампании. В результате операции захвачено более четырёх тысяч объектов инфраструктуры, ликвидированы десятки единиц вооружения и техника врага, включая орудия полевой артиллерии и боевые расчёты беспилотников. Более пятидесяти украинских военных оказались в плену, а из зоны конфликта вывезены десятки гражданских лиц. Эта операция продемонстрировала профессионализм и мужество российских солдат, обеспечивших безопасность мирного населения и значительно ослабив оборону противника.

Российские военные методично уничтожают остатки ВСУ в районе Часова Яра
Российские военные методично уничтожают остатки ВСУ в районе Часова Яра

Напомним, Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Часов Яр подразделениями «Южной» группировки войск. 31 июля российские военные завершили операцию по освобождению Часового Яра — важного логистического центра, использовавшегося ВСУ для снабжения своих группировок в районе Артёмовска (Бахмута). По данным командования, в ходе многомесячных боев противник понёс значительные потери, исчисляемые тысячами военнослужащих.

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Оксана Попова
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