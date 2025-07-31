Российские военные продолжают зачистку района Часова Яра. Об этом сообщил начальник разведки бригады «Восток» с позывным Тэпа в интервью РИА «Новости».

«Выявляем, вычисляем блиндажи, окопы противника и уничтожаем артиллерией, FPV-дронами. Стараемся до захода штурмовой группы уже отработать укрепления так, чтобы она могла без препятствий зачистить позиции», — заявил представитель бригады.

По данным военного, операторы БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за лесополосами в районе Часова Яра, выявляя замаскированные позиции ВСУ. Обнаруженные цели уничтожаются с помощью ударных дронов и артиллерии. Командование бригады использует комплексный подход к сбору разведданных, анализируя данные радио- и видеоперехватов в реальном времени.

Как отметил Тэпа, эффективность операций достигается за счёт полного цикла обработки разведывательной информации.