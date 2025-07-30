«Громко и жёстко»: Российские военные отомстили за попытку высадки десанта на Тендровской косе
ВС РФ нанесли удар по порту ВСУ в Очакове Николаевской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Минувшей ночью российские военные провели успешную операцию против украинской военной инфраструктуры в Николаевской области, нанеся мощный удар по порту в Очакове. Именно оттуда ВСУ недавно хотели перебросить десант на Тендровскую косу. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сегодня ночью наши войска нанесли мощный и точный удар по порту противника в Очакове Николаевской области. Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу. <...> Наше возмездие — не подвело: сработали тяжёлые РСЗО. Громко. Жёстко», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал о провале украинской операции на Тендровской косе. Противник понёс ощутимые потери и был вынужден отступить в сторону Одессы. Тендровская коса, являющаяся островом у северо-западного побережья Чёрного моря, уже не в первый раз становится местом подобных неудачных попыток высадки со стороны ВСУ.