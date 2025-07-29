Попытка высадки ВСУ на Тендровской косе завершилась провалом и отступлением. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости», после своего позора украинские силы бежали к Одессе.

«Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка «высадки» противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть», — заявил Сальдо.

По данным губернатора, в ночь на 28 июля российские военные пресекли попытку украинского десанта высадиться на Тендровской косе с использованием четырёх катеров. Операция ВСУ завершилась провалом, после чего остатки десанта были вынуждены отступить в Одесском направлении.