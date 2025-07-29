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Регион
29 июля, 12:31

ВСУ бежали в сторону Одессы после провала на Тендровской косе

Сальдо: Украинский десант бежал к Одессе после боя на Тендровской косе

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Попытка высадки ВСУ на Тендровской косе завершилась провалом и отступлением. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости», после своего позора украинские силы бежали к Одессе.

«Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка «высадки» противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть», — заявил Сальдо.

По данным губернатора, в ночь на 28 июля российские военные пресекли попытку украинского десанта высадиться на Тендровской косе с использованием четырёх катеров. Операция ВСУ завершилась провалом, после чего остатки десанта были вынуждены отступить в Одесском направлении.

Тендровская коса, являющаяся островом у северо-западного побережья Чёрного моря, уже не в первый раз становится местом подобных неудачных попыток высадки со стороны ВСУ. Как отмечает Сальдо, украинская сторона продолжает нести значительные потери при проведении таких операций.

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А в течение последних 24 часов российскими силами были нанесены удары по аэродрому ВСУ и объекту подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Также стало известно, что накануне в зоне проведения специальной военной операции был ликвидирован один из двух вертолётов UH-60 Black Hawk, числящихся на вооружении Главного управления разведки Украины. Утверждается, что причиной уничтожения «Чёрного ястреба» стало применение ракеты «Искандер».

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Алиса Хуссаин
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