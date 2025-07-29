ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ и центру подготовки операторов дронов

Российские войска за сутки нанесли удар по аэродрому ВСУ и центру подготовки операторов беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.