ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ и центру подготовки операторов дронов
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Российские войска за сутки нанесли удар по аэродрому ВСУ и центру подготовки операторов беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
А накануне в зоне СВО был уничтожен один из двух украинских вертолётов UH-60 Black Hawk, используемых Главным управлением разведки Украины. «Падение «Чёрного ястреба» обеспечила ракета «Искандер».