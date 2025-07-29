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Регион
29 июля, 09:50

ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ и центру подготовки операторов дронов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за сутки нанесли удар по аэродрому ВСУ и центру подготовки операторов беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

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А накануне в зоне СВО был уничтожен один из двух украинских вертолётов UH-60 Black Hawk, используемых Главным управлением разведки Украины. «Падение «Чёрного ястреба» обеспечила ракета «Искандер».

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Александра Вишнякова
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